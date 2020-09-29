ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маша Єфросиніна у повністю прозорій сукні за 14 300 грн розбурхала спокусливими танцями

Новость на русском → Вівторок 29 вересня 2020 11:48
Маша Єфросиніна у повністю прозорій сукні за 14 300 грн розбурхала спокусливими танцями Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвія Агаркова

Ведуча здивувала появою в мереживному прозорому вечірньому туалеті

Маша Єфросиніна не часто виходить у світ і відвідує вечірки, але кожна її поява на заході – модна сенсація. Вона вміє підкорити публіку вибором вбрання та аксесуарів і блищати, привертаючи погляди. Так, ведуча поділилася в Instagram фото і відео в несподіваному провокативному образі.

Маша обрала спокусливе і ефектну чорну мереживну прозору сукню від бренду DRESSTOIMPRESS дизайнера Ольги Слонь з розрізом ззаду і стрічками-зав'язками на шиї, а також підкладкою, що імітує білизну, і декоративними гудзиками спереду. Вартість вражаючого провокаційного вбрання – 14 323 грн.

Ведуча доповнила лук масивними звисаючими срібними сережками і босоніжками з тонким ремінцем. Вона зібрала волосся в хвіст і зробила просту, але ефектну зачіску і не надто яскравий макіяж з акцентом на очі.

Телеведуча не тільки з задоволенням позувала, а також влаштувала спокусливі танці під схвальні вигуки гостей.

Маша Єфросиніна у повністю прозорій сукні за 14 300 грн розбурхала спокусливими танцями

Фото: spazio.ua

Шанувальники Маші прийшли в захват від її появи на світській вечірці в такому сміливому образі. "Ох, ракета, Марійка", - підписала кадри дизайнер Ольга Слонь.

  • Дуже красива
  • Фігура
  • Маша, яка Ви красуня! І це вбрання вигідно підкреслює фігуру
  • Запальничка
  • Божественна
  • Який шикарний образ
  • Незвично, не очікували таке вбрання, сподобалося воно,красиве!
  • Дуже круто
  • Просто шикарна
  • Чарівні

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна розсекретила, у якому образі чоловік вважає її найсексуальнішою.

До речі, Маша Єфросиніна викликала фурор фото в прозорому нюдовом топі і ефектному брючному костюмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Маша Єфросиніна
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Третій день боїв між Вірменією і Азербайджаном: що зараз відомо
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Третій день боїв між Вірменією і Азербайджаном: що зараз відомо