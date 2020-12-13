Массивная платформа и никакого декора: Андре Тан показал, какие сапоги актуальны зимой 2020-2021

Украинский дизайнер Андре Тан недавно показал на примерах, какой свитер стоит носить этой зимой, а какие модели лучше оставить в магазине, так как они уже давно не в тренде.

На этот раз в своем Instagram Андре рассказал и показал, какие сапоги актуальны зимой 2020-2021, подчеркнув, что "новые сапоги - это лекарство, а на лекарствах не экономят".

"Тренды этой зимы.

Жокейские сапоги

Выбирайте модель, держащую форму. Нос должен быть в меру круглым. Отдайте предпочтение лаконичным моделям, декоративные молнии больше не актуальны.

С декором

Когда дело касается сапог, лучше чтобы декора не было вообще. Но если вы очень хотите сделать акцент - выбирайте обувь с лаконичными цепями.

Ботфорты

Ботфорты не должны быть вульгарными, обратите внимание на лаконичные модели. Кстати, попробуйте поэкспериментировать и присмотреться к варианту “кот в сапогах”.

Правильное сочетание

Замша и кожа на одном ботинке - странное сочетание. А вот контраст разноцветной кожи выглядит очень даже интересно.

На платформе

Если вы хотите приобрести нейтральную пару обуви, которая будет сочетаться как с классическим пуховиком, так и со спортивной курткой, то обратите внимание на сапоги на массивной платформе. А вот сапоги на танкетке стоит выбросить", - написал Андре.

Какие сапоги в тренде (фото: andre_tan_official/)

Напоминаем, что недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить любой образ в холодный сезон.