Масивна платформа і ніякого декору: Андре Тан показав, які чоботи актуальні взимку 2020-2021
Український дизайнер Андре Тан нещодавно показав на прикладах, який светр варто носити цієї зими, а які моделі краще залишити в магазині, так як вони вже давно не в тренді.
На цей раз у своєму Instagram Андре розповів і показав, які чоботи варто придбати взимку 2020-2021, підкресливши, що "нові чоботи - це ліки, а на ліках не економлять".
"Тренди цієї зими.
Жокейські чоботи
Вибирайте модель, тримає форму. Ніс повинен бути в міру круглим. Віддайте перевагу лаконічним моделям, декоративні блискавки більше не актуальні.
З декором
Коли справа стосується чобіт, краще щоб декору не було взагалі. Але якщо ви дуже хочете зробити акцент - вибирайте взуття з лаконічними ланцюгами.
Ботфорти
Ботфорти не повинні бути вульгарними, зверніть увагу на лаконічні моделі. До речі, спробуйте поекспериментувати і придивитися до варіанту "кіт у чоботях".
Правильне поєднання
Замша та шкіра на одному черевику - дивне поєднання. А ось контраст різнокольорової шкіри виглядає дуже навіть цікаво.
На платформі
Якщо ви хочете придбати нейтральну пару взуття, яка буде поєднуватися як з класичним пуховиком, так і зі спортивною курткою, то зверніть увагу на чоботи на масивній платформі. А ось чоботи на танкетці варто викинути", - написав Андре.
Які чоботи в тренді (фото: andre_tan_official/)
Нагадуємо, що нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно оживити будь-який образ у холодний сезон.