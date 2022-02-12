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Меган Фокс вышла в свет в наряде от украинского дизайнера

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Суббота 12 февраля 2022 18:18
Меган Фокс вышла в свет в наряде от украинского дизайнера Меган Фокс выбрала наряд от украинского дизайнера (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: Ольга Турчаникова

Меган Фокс и ее возлюбленный Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) отправились на фестиваль Bud Light Super Bowl.

Звезда выбрала для выхода наряд из веганской кожи от популярного среди мировых селебрити украинского бренда CULTNAKED.

35-летняя Меган Фокс поддерживает статус секс-символа с помощью вещей от львовского дизайнера Мэри Фуртас. На музыкальном фестивале Bud Light Super Bowl в Лос-Анджелесе Фокс сопровождала своего жениха, американского рэпера Machine Gun Kelly. Пара, как всегда, выглядела экстравагантно и гармонично.

Фокс надела топ-бандо стоимостью 140 долларов и облегающие на бедрах брюки с высокой посадкой за 235 долларов от CULTNAKED. Будущий муж девушки был одет в оранжевую водолазку с крупными камнями, жаккардовые брюки от Dolce&Gabbana и ярко-красные туфли.

Напомним, вещи от CULTNAKED ранее надевали Ариана Гранде, Кендалл и Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и другие знаменитости.

Ранее Мэри Фуртас дала большое интервью Lite.

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