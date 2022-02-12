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Меган Фокс вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера

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Субота 12 лютого 2022 18:18
Меган Фокс вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера Меган Фокс вибрала вбрання від українського дизайнера (фото: instagram.com/meganfox)
Автор: Ольга Турчанікова

Меган Фокс і її коханий Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) вирушили на фестиваль Bud Light Super Bowl.

Зірка вибрала для виходу вбрання з веганської шкіри від популярного серед світових селебріті українського бренду CULTNAKED.

35-річна Меган Фокс підтримує статус секс-символу за допомогою речей від львівського дизайнера Мері Фуртас. На музичному фестивалі Bud Light Super Bowl в Лос-Анджелесі Фокс супроводжувала свого нареченого, американського репера Machine Gun Kelly. Пара, як завжди, виглядала екстравагантно і гармонійно.

Фокс одягла топ-бандо вартістю 140 доларів і облягаючі на стегнах штани з високою посадкою за 235 доларів від CULTNAKED. Майбутній чоловік дівчини був одягнений в помаранчеву водолазку з великими каменями, жакардові штани від Dolce&Gabbana і яскраво-червоні туфлі.

Нагадаємо, речі від CULTNAKED раніше надягали Аріана Гранде, Кендалл і Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян та інші знаменитості.

Раніше Мері Фуртас дала велике інтерв'ю Lite.

Також читайте про 5 українських дизайнерів, які одягають всесвітньо відомих зірок.

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