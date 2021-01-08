Мех на капюшоне - моветон: Андре Тан рассказал, какой пуховик самый модный этой зимой

Украинский дизайнер Андрей Тан щедро делится советами, как стильно одеваться в актуальную трендовую одежду, чтобы круглый год выглядеть на все сто.

Раньше он показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить зимой 2020/21, а какие лучше оставить в прошлых сезонах. Не все, что висит в магазине, стоит вашего внимания и денег, уверен Андре.

А вот какой пуховик выбрать в этом сезоне? Пока что сильных морозов не было, но на случай похолодания в шкафу должен висеть теплый и, что немаловажно, стильный пуховик.

Андре рассказал и показал на примерах, какую модель выбрать и от каких деталей в главной зимней одежде отказаться.

Ни капли воздуха

Парадоксально, но в приталенной куртке с ремешком вам будет еще холоднее. Всегда добавляем объема в образ, это, как минимум, помогает сохранить тепло.



Мех на капюшоне - моветон

Обратите внимание на teddy bear coat, или на нашем просто "чебурашка". Еще долго останется актуальной моделью.

Пуховик-платье

Еще 5 лет назад этот фасон был очень модный, но удачным я бы его не назвал. Ведь купив такую модель, в подарок вы приобретаете +10 см в ваших бедрах.



Завалялось на антрисолях

Дубленка - отличная инвестиция в ваш гардероб. Только будьте осторожны, в ТРЦ полно неактуальных моделей.

Андре Тан дал ценные советы (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Цветочная поляна

Даже я не знаю, с чем сочетать эту цветочную прелесть. Отдавайте предпочтение лаконичным моделям, которые прослужат вам не один сезон", - написал Адре.

Также читайте, как правильно оживить луки в холодный сезон. Зима - не самый яркий сезон в году в наших широтах, но украинский дизайнер Андре Тан может подсказать, как добавить красок в повседневность при помощи одежды и аксессуаров.