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Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими

Новость на русском → П'ятниця 08 січня 2021 12:17
Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Український дизайнер андре Тан щедро ділиться порадами, як стильно одягатися в актуальний трендовий одяг, щоб цілий рік виглядати на всі сто.

Раніше він показав на конкретних прикладах, які светри варто носити взимку 2020/21, а які краще залишити в минулих сезонах. Не все, що висить в магазині, варто вашої уваги і грошей, впевнений Андре.

А ось який пуховик вибрати в цьому сезоні? Поки що сильних морозів не було, але на випадок похолодання в шафі повинен висіти теплий і, що важливо, стильний пуховик.

Андре розповів і показав на прикладах, яку модель вибрати і від яких деталей в головному предметі зимового гардеробу відмовитися.

Ні краплі повітря

"Парадоксально, але в приталеній куртці з ремінцем вам буде ще холодніше. Завжди додаємо обсягу в образ, це, як мінімум, допомагає зберегти тепло.
Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими

Хутро на капюшоні - моветон

Зверніть увагу на teddy bear coat, або на нашому просто "чебурашка". Ще довго залишатиметься актуальною моделлю.

Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зимиПуховик-сукня

Ще 5 років тому цей фасон був дуже модний, але вдалим я б його не назвав. Адже купивши таку модель, в подарунок ви отримуєте +10 см у ваших стегнах.

Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими
Завалялося на антрисолях

Дублянка - відмінна інвестиція в ваш гардероб. Тільки будьте обережні, у ТРЦ повно неактуальних моделей.

Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими

Андре Тан дав слушні поради(фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Квіткова поляна

Навіть я не знаю, з чим поєднувати цю квіткову красу. Віддавайте перевагу лаконічним моделям, які прослужать вам не один сезон", - написав Андре.

Також читайте, як правильно оживити лук в холодний сезон. Зима - не найяскравіший сезон в наших широтах, але український дизайнер Андре Тан може підказати, як додати фарб у буденність за допомогою одягу і аксесуарів.

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