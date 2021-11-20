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Меховые антитренды: стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны этой зимой

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Суббота 20 ноября 2021 15:44
Меховые антитренды: стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны этой зимой Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Считанные дни остаются до наступления календарной зимы - пришло время серьезно утепляться! И первый вариант, который сразу приходит на ум, - закутаться в шубу. Прежде чем расчехлить свою былую "красавицу" или же купить новую, давайте посмотрим, какие признаки указывают на неактуальные модели.

"Школа IQ стиля" поделилась в Instagram модными советами и рассказала, какие шубы уже не в тренде зимой 2021-2022.

Короткие рукава 3/4 - устаревшая форма. Это факт, который уже ничем не исправить. К тому же они не согреют суровой зимой и длинные перчатки тут не помогут.

Меховые манжеты на рукавах, опушка на воротнике, украшательства меха в виде "мелирования" и прочих узоров - такие нюансы сразу выдают с головой почтенный возраст вещи. И, увы, это не скажется в пользу вашего имиджа.

Меховые антитренды: стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны этой зимой

Капюшон - обычно он придает вещи ритм и динамику. Тогда всему образу полагается быть гармоничным. Такую шубу хорошо бы уравновесить кроссовками, теплыми кедами, грубыми ботинками или сапогами лаконичного кроя. А это определенные стилистические ограничения. Если вам так хочется капюшон, то лучше надевайте его внутренним слоем, вытаскивая наружу.

Если ваша шуба всё-таки с капюшоном, то можно найти мастера, который его переделает на английский воротник.

Меховые антитренды: стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны этой зимой

Большая пуговица на шубе - акцентная, роскошно блестящая и всё такое. В современных реалиях это точно не та вещь, которая должна украшать ваш аутфит. Нет ничего проще поменять её на незаметный крючок.

Меховые антитренды: стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны этой зимой

Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)

Рукава-буфы, всевозможные рюши, микс нескольких видов кроя - эти дизайнерские задумки отправляют шубу в бабушкин сундук. Если же именно такая висит в вашем шкафу, то лучший вариант - реализовать её, а на вырученные деньги приобрести новую.

Ранее стилист назвала модные вещи, которые останутся в тренде и в 2022 году.

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