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Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

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Вторник 16 ноября 2021 14:34
Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Из сезона в сезон мы наблюдаем, как вещи, которые только недавно были горячим трендом, покидают модный Олимп. Однако некоторым удается задержаться там чуть дольше и оставаться актуальными несколько сезонов подряд.

Стилист Эльвира Лиорзу рассказала в Instagram, какие вещи из нынешнего сезона останутся трендовыми и в 2022 году.

Модные тренды 2022:

Свободный крой

Сейчас активно входят в моду облегающие силуэты. Но свободный крой все равно остаётся актуальным

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Завышенная талия.

Хоть сейчас и в тренде низкая посадка, это не значит, что завышенная талия уже неактуальна. Носим.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Кожаные вещи

Брюки, пиджаки, тренчи из кожи будут актуальны и в 2022 году

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Объемные и свободные куртки, пуховики.

Это не только удобно, но ещё и стильно. Поэтому забираем с собой в новый сезон.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Трикотажные спортивные костюмы

В таких костюмах невероятно удобно и к тому же выглядят они стильно. Поэтому носим с уверенностью.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Жилеты.

Жилеты заняли уверенную позицию в современном гардеробе и не собираются ее сдавать.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Грубая подошва

Такая обувь популярна не первый сезон. И в новом сезоне она все так же будет актуальна.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Шубы-чебурашки

Эти шубки уже останутся с нами на года. Возможно, как-то будет меняться крой. Но шубы из искусственного меха будут актуальны.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 году

Кепки, панамки.

Никуда не уходят, остаются с нами.

Снова в моде: стилист назвала вещи, которые останутся с нами в 2022 годуИллюстративное фото (instagram.com/mooneliya)

Ранее стилист поделилась подсказками, как правильно выбрать пуховик на зиму под свою фигуру и тип внешности.

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