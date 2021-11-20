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Хутряні антитренди: стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні цієї зими

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Субота 20 листопада 2021 15:44
Хутряні антитренди: стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні цієї зими Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Лічені дні залишаються до настання календарної зими - прийшов час серйозно утеплятися! І перший варіант, який відразу спадає на думку, - закутатися в шубу. Перш ніж розчохлити свою колишню "красуню" або ж купити нову, давайте подивимося, які ознаки вказують на неактуальні моделі.

"Школа IQ стилю" поділилася в Instagram модними порадами і розповіла, які шуби вже не в тренді взимку 2021-2022.

Короткі рукави 3/4 - застаріла форма. Це факт, який вже нічим не виправити. До того ж вони не зігріють суворою зимою і довгі рукавички тут не допоможуть.

Хутряні манжети на рукавах, узлісся на комірі, прикраси хутра у вигляді "мелірування" та інших візерунків - такі нюанси відразу видають з головою поважний вік речі. І, на жаль, це не позначиться на користь вашого іміджу.

Хутряні антитренди: стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні цієї зими

Капюшон - зазвичай він надає речі ритм і динаміку. Тоді всьому образу покладається бути гармонійним. Таку шубу добре б врівноважити кросівками, теплими кедами, грубими черевиками або чобітьми лаконічного крою. А це певні стилістичні обмеження. Якщо вам так хочеться капюшон, то краще надягайте його внутрішнім шаром, витягуючи назовні.

Якщо ваша шуба все-таки з капюшоном, то можна знайти майстра, який його переробить на англійський комір.

Хутряні антитренди: стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні цієї зими

Великий ґудзик на шубі - акцентний, розкішно блискучий і все таке. У сучасних реаліях це точно не та річ, яка повинна прикрашати ваш аутфіт. Немає нічого простіше поміняти його на непомітний гачок.

Хутряні антитренди: стиліст розповіла, які шуби вже неактуальні цієї зими

Ілюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)

Рукава-буфи, всілякі рюші, мікс декількох видів крою - ці дизайнерські задумки відправляють шубу в бабусину скриню. Якщо ж саме така висить у вашій шафі, то кращий варіант - реалізувати її, а на виручені гроші придбати нову.

Раніше стиліст назвала модні речі, які залишаться в тренді і в 2022 році.

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