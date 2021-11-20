Меховые антитренды: стилист рассказала, какие шубы уже неактуальны этой зимой

Короткие рукава 3/4 - устаревшая форма. Это факт, который уже ничем не исправить. К тому же они не согреют суровой зимой и длинные перчатки тут не помогут.



Меховые манжеты на рукавах, опушка на воротнике, украшательства меха в виде "мелирования" и прочих узоров - такие нюансы сразу выдают с головой почтенный возраст вещи. И, увы, это не скажется в пользу вашего имиджа.





Капюшон - обычно он придает вещи ритм и динамику. Тогда всему образу полагается быть гармоничным. Такую шубу хорошо бы уравновесить кроссовками, теплыми кедами, грубыми ботинками или сапогами лаконичного кроя. А это определенные стилистические ограничения. Если вам так хочется капюшон, то лучше надевайте его внутренним слоем, вытаскивая наружу.

Если ваша шуба всё-таки с капюшоном, то можно найти мастера, который его переделает на английский воротник.





Большая пуговица на шубе - акцентная, роскошно блестящая и всё такое. В современных реалиях это точно не та вещь, которая должна украшать ваш аутфит. Нет ничего проще поменять её на незаметный крючок.





Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)

Рукава-буфы, всевозможные рюши, микс нескольких видов кроя - эти дизайнерские задумки отправляют шубу в бабушкин сундук. Если же именно такая висит в вашем шкафу, то лучший вариант - реализовать её, а на вырученные деньги приобрести новую.