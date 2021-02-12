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Она не меняется: 47-летняя Кейт Мосс в бунтарских мини-шортах блеснула стройной фигурой

Автор: Lite

Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании Saint Laurent, которая носит дух свободы и молодости. 47-летняя звезда подиума в который раз блеснула своей знаменитой стройной фигурой, примерив крошечные джинсовые шорты в комплекте с женственной блузой с бантом и высокими черными сапогами. Получилось стильно и соблазнительно!

Фото новой промо-кампании Кейт появились на официальной странице бренда в сети Instagram и уже облетели сеть, собрав массу отзывов. Большинство фанатов восхищаются Кейт Мосс и ее необычной нестандартной красотой, которая и по сей день привлекает внимание лучших деятелей фешн-индустрии.

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Для съемки Мосс подобрали и другие стильные образы: к примеру, она позирует в шубе, джинсах и на внушительных шпильках. На одном из фото Кейт разукрашивает стену граффити. Образ вечно юной и стройной модели как нельзя лучше подошел к заданной тематике.

Кейт Мосс для Saint Laurent (фото: instagram.com/ysl)

Напомним, не так давно Кейт стала звездой показа Fendi Couture. Она вышла на подиум вместе со своей 18-летней дочерью Лилой, что стало приятным сюрпризом для поклонников звезды. Многие, впрочем, раскритиковали внешний вид Кейт, обвинив в переборе с ботоксом. Но сама модель осталась в стороне от этих обсуждений.

Ранее она рассказала, что ее секреты красоты - новый образ жизни. Кейт Мосс давно разлюбила вечеринки, она рано ложится и рано встает. А алкогольным напиткам и коктейлям предпочитает свежевыжатые соки.

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