ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Микрошорты и широкие сапоги: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в соблазнительном наряде

Новина українською → США, Пятница 19 февраля 2021 19:24
Микрошорты и широкие сапоги: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в соблазнительном наряде Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид объявила миру о своей новой фешн-победе. Знаменитая модель стала лицом Miss Sixty. В новой рекламной кампании она примерила соблазнительный наряд, который сделал стройное тело 24-летней красавицы просто совершенным.

Фото и видео с участием младшей Хадид можно полюбоваться на странице девушки в сети Instagram, а также на официальной странице бренда.

Наряд Беллы составили крошечные джинсовые шорты, белый топ, а также серый пиджак-оверсайз. А удачно завершили его белые сапоги с широкими голенищами. Никаких аксессуаров, гладко зачесанные волосы и макияж "без макияжа". Выглядит Белла просто и невероятно стильно! А к тому же ее стройные ноги и точеный живот предстали в самом выгодном свете.

Микрошорты и широкие сапоги: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в соблазнительном нарядеМикрошорты и широкие сапоги: Белла Хадид восхитила стройной фигурой в соблазнительном нарядеБелла в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/misssixty)

"Глобальная кампания Miss Sixty 2021… Только что подписала свой новый контракт в качестве лица @misssixty... У меня так много винтажных вещей, которые я собрала за эти годы, и мне не терпится соединить все это с новыми! Это мечта, я так рада видеть, что мы будем делать вместе в будущем! Спасибо команде моей мечты", - написала девушка, которая славится своей открытостью. В ответ звезда получила массу приятных слов и поздравлений.

Ранее Белла демонстрировала съемку для глянцевого журнала Vogue, где позирует в весьма необычных образах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода стиль мода модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Растаможить "евробляху" теперь можно за копейки. Но повезло не всем
Растаможить "евробляху" теперь можно за копейки. Но повезло не всем