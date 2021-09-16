Милкшейк и электрик: стилист рассказала, какие ногти в тренде этой осенью
Осенние тренды в nail-творчестве этой осенью будут разнообразными: все мы часто будем видеть яркие и насыщенноые тона, от синего до изумрудного.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Файила Кадырова.
Тренды цвета ногтей на осень 2021 (фото: pexels.com)
Тренды маникюра на осень 2021
- Все оттенки синего (blue electric, royal blue, сапфир)
- Осень сложно представить без винного оттенка (бургунди, марсала, бордо)
- Градиент в шоколадно-пастельной гамме
- Цвет хаки и оливковый - возвращает нас в тренды 2020-го
- Милкшейк - hot, hot, hot
- Так называемая техника swirls (завихрения, абстракция, ломаные линии)
- Если летом многие из нас были в восторге от полевых цветов, то этой осенью переходим на листочки и стебельки
- Ну и наконец, замыкающее звено - все оттенки зеленого (изумруд, травянистый)
Тренды маникюра: примеры луков
От ярко-синего до насыщенного изумрудного: этой осенью особенно выигрышно смотрятся насыщенные тона.
Абстракция на ногтях приветствуется: расплывчастые рисунки в виде волн и ломанных линий.
Трава на ногтях: этой осенью мы полюбим зеленый еще сильнее и трепетнее, ну только посмотрите на это!
Милкшейк: для любительниц классики - в самый раз.
Куда без бургунди? Выглядит очень по-осеннему, насыщенный и "уютный" цвет, которые подходит к любому наряду.
Какие ноготки сделать в этот раз? (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист рассказала, какой принт на одежде в моде этой осенью.