Мілкшейк і електрик: стиліст розповіла, які нігті в тренді цієї осені
Осінні тренди в nail-творчості цієї осені будуть різноманітними: всі ми часто будемо бачити яскраві і насиченоие тони, від синього до смарагдового.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова.
Тренди кольору нігтів на осінь 2021 (фото: pexels.com)
Тренди манікюру на осінь 2021
- Всі відтінки синього (blue electric, royal blue, сапфір)
- Осінь складно уявити без винного відтінку (бургунді, марсала, бордо)
- Градієнт в шоколадно-пастельній гамі
- Колір хакі і оливковий повертає нас в тренди 2020-го
- Мілкшейк - hot, hot, hot
- Так звана техніка swirls (завихрення, абстракція, ламані лінії)
- Якщо влітку багато хто з нас були в захваті від польових квітів, то цієї осені переходимо на листочки і стеблинки
- Ну і нарешті, замикають коло всі відтінки зеленого (смарагд, трав'янистий)
Тренди манікюру: приклади луків
Від яскраво-синього до насиченого смарагдового: цієї осені особливо виграшно виглядають насичені тони.
Абстракція на нігтях вітається: розпливчасті малюнки у вигляді хвиль і ламаних ліній.
Трава на нігтях: цієї осені ми полюбимо зелений ще сильніше і ніжніше, ну тільки подивіться на це!
Мілкшейк: для любительок класики - це воно!
Куди без бургунді? Виглядає дуже по-осінньому, насичений і "затишний" колір, що підходить до будь-якого вбрання.
Які нігтики зробити в цей раз? (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст розповіла, який принт на одязі в моді цієї осені.