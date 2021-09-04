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От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Новина українською →
Суббота 04 сентября 2021 12:13
От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень Какой рисунок на одежде выбрать - полоску или ромб? Цветы! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Один из трендов холодного сезона - принтованная одежда, рисунки будут на платьях, свитерах и даже на штанах. Правда, не любой принт в тренде.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, какой именно рисунок будет держаться в топах - в сочетании с актуальным кроем, он сделает вашу вещь ультрамодной.

Все перечисленные мною принты вырвались єтой осенью в топ! Не забывайте, что одни принты отлично сочетаются с другими - так что в этом сезоне чем больше - тем лучше.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осеньЦветы остаются с нами и в холодном сезоне (фото: instagram.com/hoskelsa)

Отправьте косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021

Тренды принтов осень 2021

  • Шахматный принт, выбирайте как черно-белые шахматы, так и цветные.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Цветы продолжают цвести даже осенью, по крайней мере, на одежде: в основном, крупные и диковинные.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Логотипы известных брендов - сам по себе принт, который, кстати, будет в тренде.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Гусиная лапка - немного коварный принт, тут особо важно, чтобы изделие было актуального кроя.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Если шахмат кому-то покажется маловато: обратите внимание на ромбы, все же будет разнообразие!

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Не бойтесь соединять в этом сезоне принты, которые раньше казались вам несовместимыми - их время пришло!

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Полоска в этом сезоне будет разная, и цветная, и тонкая, и широкая, и вертикальная, и горизонтальная.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

  • Анималистичный принт тоже перекочевал с летних купальников на осенние костюмы: жираф, леопард и зебра - выбирайте, что откликается.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Какие принты на одежде в моде осенью 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист рассказала, как носить зеленый цвет осенью, чтобы наряд выглядел актуально.

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