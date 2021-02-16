Мини и чулки из латекса: Белла Хадид в провокационном образе блеснула точеной фигурой

Белла позирует в необычном образе, созданном мастерами специально для мартовского номера. Модель примерила черный парик со взбитыми кудрями, а макияж ей сделали натуральный, без четких линий. Одежду девушке подобрали соблазнительную, чтобы полной мерой продемонстрировать ее точеную фигуру.

Белла в новой съемке (фото: instagram.com/voguespain)

Белла надела пышное платье с розовыми оборками, чулки из латекса на высоких шпильках, яркие платья жизнерадостных оттенков, необычные вечерние и фантазийные дизайнерские наряды, а также строгие костюмы, скомбинированные с вызывающими шпильками и яркими деталями.

"Мода снова признана самым необычным инструментом бегства. В этом сезоне она отдала предпочтение пышным объемам, роскошным тканям и аксессуарам с перьями и стразами. Уникальная вселенная, которую @bellahadid интерпретирует для #VogueMarzo", - подытожили редактора глянца.