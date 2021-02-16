Міні та панчохи з латексу: Белла Хадід в провокаційному образі блиснула витонченою фігурою

Белла позує в незвичайному образі, створеному майстрами спеціально для березневого номера. Модель приміряла чорну перуку зі збитими кучерями, а макіяж їй зробили натуральний, без чітких ліній. Одяг дівчині підібрали спокусливий, щоб повною мірою продемонструвати її фігуру.

Белла в новій зйомці (фото: instagram.com/voguespain)

Белла одягла пишну сукня з рожевими рюшами, панчохи з латексу на високих шпильках, яскраві сукні життєрадісних відтінків, незвичайні вечірні і фантазійні дизайнерські вбрання, а також строгі костюми, скомбіновані із зухвалими шпильками і яскравими деталями.

"Мода знову визнана найбільш незвичайним інструментом втечі. У цьому сезоні вона віддала перевагу пишним обсягами, розкішним тканинам та аксесуарам з пір'ям і стразами. Унікальний всесвіт, який @bellahadid інтерпретує для #VogueMarzo", - підсумували редактора глянцю.