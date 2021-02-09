В мини и на шпильках: Бейонсе покорила аппетитной фигурой в образе из 90-х

Бейонсе стала еще одной звездой, которая больше не намерена обходиться пуховиками и многослойными образами. Певица явно соскучилась по откровенным весенним нарядам и показам своей фигуры во всей красе. Несколько часов назад на ее странице в сети Instagram появился пост, где она показала серию снимков в ультрамини.

Бейонсе в стильном образе (фото: instagram.com/beyonce)

Короткое платье с полосами по бокам, созданное в коллаборации adidas x IVY PARK, сделало аппетитные формы знаменитости еще более выдающимися. Она дополнила мини босоножками на высоких каблуках, а также жакетом с лампасами. Не обошелся наряд без крупных серег-колец, а также очков в круглой оправе. В руках она держит небольшую лакированную сумочку с бантом. Волосы ей собрали в пышную, взбитую на макушке, прическу.

Образ певицы, напоминающий дерзкие наряды из 90-х, невероятно порадовал сеть. Певица собрала постом более 4 миллионов лайков. А комментарии все еще продолжают появляться под ее фото.

Напомним, певица крайне редко делает посты в своем блоге. Чаще всего там появляются анонсы рабочих проектов и стильные образы с красных дорожек.