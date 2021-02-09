RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В міні і на шпильках: Бейонсе підкорила апетитною фігурою в образі з 90-х

Автор: Lite

Бейонсе захопила мережа стильним луком у дусі 90-х, який створила для власного бренду одягу IVY PARK.

Фото зірка запостила у своєму Instagram.

Популярні новини
Терміново повторити: Вікторія Бекхем зачарувала стильним образом в дусі 70-х 04 січня 2021
Це тіло! Напівгола Белла Хадід підірвала мережу ідеальною фігурою 29 січня 2021
Намагаємось повторити: Світлана Тарабарова показала стильний лук в найтрендовішому костюмі сезону 19 грудня 2020
Хутро на капюшоні - моветон: Андре Тан розповів, який пуховик є наймоднішим цієї зими 08 січня 2021
Порийтеся у мами в шафі: стиліст назвала наймодніші сумки 2021 30 січня 2021
Найкраща інвестиція: Андре Тан назвав одну річ, яка потрібна в гардеробі кожному 22 січня 2021
Викинути це негайно: Андре Тан розповів, що точно зіпсує будь-який образ 16 січня 2021
Стильно і спокусливо: Дженніфер Лопес показала, як носити плаття-сорочку 02 лютого 2021
Модна завжди: Ірина Шейк вирушила на прогулянку в трендовому пуховику і черевиках 02 лютого 2021
Напівголі Белла Хадід, Ірина Шейк, Валентина Сампайо і інші моделі блиснули розкішними тілами для глянцю 06 січня 2021

Бейонсе стала ще однією зіркою, яка більше не має наміру обходитися пуховиками і багатошаровими образами. Співачка явно скучила за відвертим весняним вбраннями і показів своєї фігури у всій красі. Кілька годин тому на її сторінці в мережі Instagram з'явився пост, де вона показала серію знімків в ультраміні.

Бейонсе в стильному образі (фото: instagram.com/beyonce)

Коротке плаття зі смугами по боках, створене у колаборації adidas x IVY PARK, зробило апетитні форми знаменитості ще більш видатними. Вона доповнила міні босоніжками на високих підборах, а також жакетом з лампасами. Не обійшовся лук без великих сережок-кілець, а також окулярів у круглій оправі. В руках вона тримає невелику лаковану сумку з бантом. Волосся їй зібрали в пишну, збиту на маківці, зачіску.

Образ співачки, що нагадує зухвалі вбрання з 90-х, неймовірно порадував мережу. Співачка зібрала постом більше 4 мільйонів лайків. А коментарі все ще продовжують з'являтися під її фото.

Нагадаємо, співачка вкрай рідко робить пости у своєму блозі. Найчастіше там з'являються анонси робочих проектів і стильні образи з червоних доріжок.

Раніше ми писав про розкішну зйомку співачки для глянцевого видання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модаБейонсе
Читайте також
Стиліст навчила ефектно "ховати" широкі плечі: секрети стилю княгині Монако Шарлін
Виглядає так само: Єва Лонгорія здивувала мережу нев'янучою красою, показавши фото 20-річної давності
Прогноз погоди