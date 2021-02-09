В міні і на шпильках: Бейонсе підкорила апетитною фігурою в образі з 90-х

Бейонсе стала ще однією зіркою, яка більше не має наміру обходитися пуховиками і багатошаровими образами. Співачка явно скучила за відвертим весняним вбраннями і показів своєї фігури у всій красі. Кілька годин тому на її сторінці в мережі Instagram з'явився пост, де вона показала серію знімків в ультраміні.

Бейонсе в стильному образі (фото: instagram.com/beyonce)

Коротке плаття зі смугами по боках, створене у колаборації adidas x IVY PARK, зробило апетитні форми знаменитості ще більш видатними. Вона доповнила міні босоніжками на високих підборах, а також жакетом з лампасами. Не обійшовся лук без великих сережок-кілець, а також окулярів у круглій оправі. В руках вона тримає невелику лаковану сумку з бантом. Волосся їй зібрали в пишну, збиту на маківці, зачіску.

Образ співачки, що нагадує зухвалі вбрання з 90-х, неймовірно порадував мережу. Співачка зібрала постом більше 4 мільйонів лайків. А коментарі все ще продовжують з'являтися під її фото.

Нагадаємо, співачка вкрай рідко робить пости у своєму блозі. Найчастіше там з'являються анонси робочих проектів і стильні образи з червоних доріжок.