Мини-юбка и шуба на голое тело: Хейли Бибер демонстрирует стройную фигуру в дерзком образе

Хейли Бибер известна своей любовью к моде и модным вещам. Девушка обожает примерять образы всех стилей и, нужно отметить, на ее стройном теле они всегда смотрятся безупречно. В этот раз она показала дерзкий и смелый наряд, который не всех придется по душе. Но тем, кто любит будоражить воображение публики, стоит присмотреться!

Хейли Бибер на новом фото (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейли надела мини-юбку сиреневого оттенка, а также черно-белую шубку на голое тело. Дополнили наряд черные колготки, что вечно становятся причиной споров деятелей фешн-индустрии, но каждый год возвращаются в наши гардеробы. А завершили лук туфли-лодочки и массивное серебристое колье.

Для этой фотосессии Бибер демонстрировала и другие роскошные наряды, которые периодически выкладывает в сеть.