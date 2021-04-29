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Мини-юбка и шуба на голое тело: Хейли Бибер демонстрирует стройную фигуру в дерзком образе

Автор: Lite

Хейли Бибер приняла участие в новой фотосессии для SAINT LAURENT, примерив вещи из зимней коллекции 2021. Результат получился стоящий внимания!

Фото она запостила в личном блоге, отметив всех причастных к новой фешн-истории.

Хейли Бибер известна своей любовью к моде и модным вещам. Девушка обожает примерять образы всех стилей и, нужно отметить, на ее стройном теле они всегда смотрятся безупречно. В этот раз она показала дерзкий и смелый наряд, который не всех придется по душе. Но тем, кто любит будоражить воображение публики, стоит присмотреться!

Хейли Бибер на новом фото (фото: instagram.com/haileybieber)

Хейли надела мини-юбку сиреневого оттенка, а также черно-белую шубку на голое тело. Дополнили наряд черные колготки, что вечно становятся причиной споров деятелей фешн-индустрии, но каждый год возвращаются в наши гардеробы. А завершили лук туфли-лодочки и массивное серебристое колье.

Для этой фотосессии Бибер демонстрировала и другие роскошные наряды, которые периодически выкладывает в сеть.

Напомним, недавно супруга Джастина Бибера показала новую стильную съемку для известного глянца.

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