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Миниплатье и высокий каблук: Наоми Кэмпбэлл представила новую коллекцию Balmain

Автор: Татьяна Турчаникова

Balmain презентовал новую рекламную кампанию: лицами кампейна весна-лето 2022 стали Наоми Кэмпбэлл, Карла Бруни и Лара Стоун.

Съемки прошли в сентябре прошлого года, сразу после показа, в концертном комплексе La Seine Musicale (западный пригород Парижа). Фотографы – Мерт Алас и Маркус Пиготт.

Фото и видео кампейна бренд поделился на своей официальной странице в Instagram.

Откровенные наряды восхити поклонников моделей (фото: instagram.com/balmain)

Супермодели на фото и в видеоролике позируют в платьях и боди из новой коллекции, особое внимание уделено футуристичной обуви, аксессуарами и сумкам.

Раньше мы писали, как прошел 25-й Ukrainian Fashion Week.

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