Миниплатье и высокий каблук: Наоми Кэмпбэлл представила новую коллекцию Balmain

Balmain презентовал новую рекламную кампанию: лицами кампейна весна-лето 2022 стали Наоми Кэмпбэлл, Карла Бруни и Лара Стоун.
Съемки прошли в сентябре прошлого года, сразу после показа, в концертном комплексе La Seine Musicale (западный пригород Парижа). Фотографы – Мерт Алас и Маркус Пиготт.
Фото и видео кампейна бренд поделился на своей официальной странице в Instagram.
Откровенные наряды восхити поклонников моделей (фото: instagram.com/balmain)
Супермодели на фото и в видеоролике позируют в платьях и боди из новой коллекции, особое внимание уделено футуристичной обуви, аксессуарами и сумкам.
Раньше мы писали, как прошел 25-й Ukrainian Fashion Week.