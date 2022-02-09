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Мініплатье і високий каблук: Наомі Кемпбелл представила нову колекцію Balmain

Автор: Тетяна Турчанікова

Balmain презентував нову рекламну кампанію: обличчями кампейну весна-літо 2022 стали Наомі Кемпбелл, Карла Бруні і Лара Стоун.

Зйомки пройшли у вересні минулого року, відразу після показу, в концертному комплексі La Seine Musicale (західний передмістя Парижа). Фотографи – Мерт Алас і Маркус Піготт.

Фото і відео кампейну бренд поділився на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Відверті наряди захоплення шанувальників моделей (фото: instagram.com/balmain)

Супермоделі на фото і у відеоролику позують в сукнях і боді з нової колекції, особливу увагу приділено футуристичним взуттям, аксесуарами і сумкам.

Раніше ми писали, як пройшов 25-й Ukrainian Fashion Week.

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