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Многослойность и шапка-косынка: стилист рассказала, как сделать зимний образ интересным

Автор: Татьяна Турчаникова

Стилист Анна Пономаренко порекомендовала даже в холодное время года искать вдохновение, чтобы одеваться ярко и необычно. Так, можно взять стильные детали образов героев нашумевшего популярного сериала "Эмили в Париже" и привнести их в свой образ.

Если французский шик вас не вдохновляет, можно воспользоваться этими простыми советами: стилистка показала, какие детали гардероба способны оживить любой зимний лук.

"Время полезных советов:

  • Многослойность. Прием, который многих бесит, у остальных вызывает восхищение. Зимой в наших краях незаменим, поскольку создает интересные сочетания и позволяет легко адаптироваться к обстоятельствам. Например, вы можете надеть рубашку, сверху худи, стеганый жилет/куртку и пальто. Капюшон худи будет виден из пальто, а остальные элементы усложнят образ. Сложные образы интересно рассматривать, они всегда в центре внимания;
  • Повторяющийся цвет в образе. Например, одного цвета шапка и ботинки, сумка/шарф и носки, брюки и шапка. Важное условие: это должен быть выделяющийся акцент. Черный на черном не считается;
  • Яркое цветное пятно в сдержанном образе. Огромный шерстяной шарф, яркая обувь, фактурная сумка - также притягивают внимание и делают простые комбинации более интересными;
  • Шарф в полоску. Чаще всего, шарфы бывают в клетку. А вот полосатые - гораздо реже, потому интереснее. Его также можно скомбинировать с носками или сумкой, а можно сделать главным героем образа;
  • Необычный головной убор. Предлагаю вам взглянуть на косынки: вязаные, стеганные и кожаные с байкой. Чтобы не получился бабуля-стайл, такой косынке нужна стильная компания из одежды и обуви актуальных фасонов.

Анна Пономаренко (видео, фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Напомним, ранее стилист рассказала, как убить свой зимний стиль: обтягивающая куртка и "родной" пояс пуховика.

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