Многослойность, total black и ультрамини: Рита Ора демонстрирует трендовые образы для глянца

Рита Ора украсила новую обложку, став героиней арабского Vogue. Певица примерила массу стильных образов, а также дала откровенное интервью для февральского выпуска. Тема выпуска – мягкая сила.
Компанию девушке в беседе составила Донателла Версаче, с которой они обсудили массу важных социальных тем.
Как посол ЮНИСЕФ, Рита Ора рассказала о своей работе с беженцами, которая для нее является настоящей страстью. "Учитывая мой собственный опыт беженца, я очень предана работе с теми, кто пережил подобные трудности".
Донателла Версаче, которая также активно занимается многими вопросами, связанными с беженцами из Сирии, отметила: "Невыносимо, что в 2022 году люди не могут чувствовать себя в безопасности на своей родине. Как общество, мы должны держаться вместе и защищать тех, кто нуждается в защите".
Рита Ора для глянца (фото: instagram.com/voguearabia)
Также Рита Ора продемонстрировала стильные образы из последних коллекций. Многие из них были составлены в лучших традициях Versace. Анималистический принт, кожа, цепи, ботфорты в сочетании с мини и другие знаковые детали луков по-прежнему в моде.
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А также, что Рианна беременна первенцем.