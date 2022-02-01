Багатошаровість, total black і ультраміні: Рита Ора демонструє трендові образи для глянцю

Як посол ЮНІСЕФ, Рита Ора розповіла про свою роботу з біженцями, яка для неї є справжньою пристрастю. "Враховуючи мій власний досвід біженця, я дуже віддана роботі з тими, хто пережив подібні труднощі".

Донателла Версаче, яка також активно займається багатьма питаннями, пов'язаними з біженцями з Сирії, зазначила: "Нестерпно, що в 2022 році люди не можуть відчувати себе в безпеці на своїй батьківщині. Як суспільство, ми повинні триматися разом і захищати тих, хто потребує захисту".

Рита Ора для глянцю (фото: instagram.com/voguearabia)

Також Рита Ора продемонструвала стильні образи з останніх колекцій. Багато з них були складені в кращих традиціях Versace. Анімалістичний принт, шкіра, ланцюги, ботфорти в поєднанні з міні та інші знакові деталі луків, як і раніше, в моді.