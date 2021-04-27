Многослойность и total denim: Белла Хадид отправилась на прогулку в ультрамодном образе

Белла Хадид отличается тонким вкусом и обожает сочетать, казалось бы, несочетаемое. Девушка комбинирует последние модные новинки и получает результат, достойных подиумных выходов. Причем демонстрирует их в обычной жизни.

В этот раз она надела широкие джинсы с накладными карманами, джинсовую синюю рубашку, а также бежевый топ. А завершает лук объемное пальто-рубашка, также из денима, но более светлого оттенка. Белла надела черные кожаные ботинки с квадратным носком, а также прихватила крупные солнцезащитные очки.

Белла Хадид позитивно настроенная и стильная (фото: instagram.com/bellahadid)

Последний штрих - распущенные по плечам и слегка взъерошенные волосы, а также макияж с голубыми тенями. Модель раскинула руки по сторонам, позируя на фоне зеленого забора. Выглядит она очень стильной, а окружающая обстановка только способствовала романическому настронию девушки. Она решила поддержать жизнерадостный настрой своих фолловеров, опубликовав также фото с позитивными аффирмациями.