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Багатошаровість і total denim: Белла Хадід вирушила на прогулянку в ультрамодному образі

Автор: Lite

Белла Хадід показала новий образ для весняних прогулянок. Модель приміряла лук, що складався з суто джинсових речей.

Модель опублікувала знімок в мережі Instagram і очікувано зірвала овації фоловерів.

Белла Хадід відрізняється тонким смаком і обожнює поєднувати, здавалося б, непоєднуване. Дівчина комбінує останні модні новинки і отримує результат, гідний подіумних виходів. Причому демонструє їх у звичайному житті.

Цього разу вона одягла широкі джинси з накладними кишенями, джинсову синю сорочку, а також бежевий топ. А завершує лук об'ємне пальто-сорочка, також з деніму, але більш світлого відтінку. Белла одягла чорні шкіряні черевики з квадратним носком, а також прихопила великі сонцезахисні окуляри.

Белла Хадід позитивно налаштована і стильна (фото: instagram.com/bellahadid)

Останній штрих - розпущене по плечах і злегка скуйовджене волосся, а також макіяж з блакитними тінями. Модель розкинула руки по сторонах, позуючи на тлі зеленого паркану. Виглядає вона дуже стильною, а навколишнє оточення тільки сприяло романічному настрою дівчини. Вона вирішила підтримати життєрадісний настрій своїх фоловерів, опублікувавши також фото з позитивними афірмаціями.

Раніше модель показала рідкісні архівні фото зі своєю сестрою Джіджі.

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