UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снова в моде: Кейт Миддлтон показала, как носить платье-пальто в духе 40-х

Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон приняла участие в новом мероприятии. Вместе с мужем, принцем Уильямом, они нанесли официальный визит в Шотландию, где состоялась конференция ООН по изменению климата.

Герцогиня Кембриджская выбрала для события новый безупречный наряд, который продемонстрировал тенденцию к ретро-стилю.

Кейт Миддлтон была одета в изысканное платье-пальто насыщенного синего оттенка от лондонского бренда Eponine. Стильно платье макси с V-образным вырезом, зауженным силуэтом, двубортным кроем и рукавами три четверти в духе 40-х герцогиня удачно дополнила замшевыми лодочками, черным клатчем и серьгами с крупными бриллиантами. Завершали ее лук собранные на затылке в плетение волосы и достаточно яркий макияж. Выглядела жена принца, как всегда, стильно и заслужила массу похвал от модных критиков.

Кейт Миддлтон в новом образе (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На приеме к Кейт и Уильяму присоединились также другие члены королевской семьи: принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз. Елизавета II виртуально поприветствовала гостей, выступив с речью о важности решения проблемы изменения.

"Это обязанность, которую я особенно рада выполнять, поскольку влияние окружающей среды на прогресс человечества было предметом, близким сердцу моего дорогого покойного мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - отметила она.

Также читайте про самых известных членов королевских семей, которые отказались от титулов ради личного счастья.

Читайте LITE в Google News
Кейт Миддлтон