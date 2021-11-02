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Знову в моді: Кейт Міддлтон показала, як носити плаття-пальто в дусі 40-х

Автор: Ольга Турчанікова

Кейт Міддлтон взяла участь у новому заході. Разом з чоловіком, принцом Уільямом, вони вчинили офіційний візит до Шотландії, де відбулася Конференція ООН зі зміни клімату.

Герцогиня Кембриджська вибрала для події новий бездоганний наряд, який продемонстрував тенденцію до ретро-стилю.

Кейт Міддлтон була одягнена у вишукану сукню-пальто насиченого синього відтінку від лондонського бренду Eponine. Стильно плаття максі з V-подібним вирізом, завуженим силуетом, двобортним кроєм і рукавами три чверті в дусі 40-х герцогиня вдало доповнила замшевими човниками, чорним клатчем і сережками з великими діамантами. Завершували її лук зібрані на потилиці в плетіння волосся і досить яскравий макіяж. Виглядала дружина принца, як завжди, стильно і заслужила масу похвал від модних критиків.

Кейт Міддлтон у новому образі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На прийомі до Кейт і Уільяма приєдналися також інші члени королівської сім'ї: принц Чарльз і його дружина Камілла Паркер-Боулз. Єлизавета II віртуально привітала гостей, виступивши з промовою про важливість вирішення проблеми зміни.

"Це обов'язок, який я особливо рада виконувати, оскільки вплив навколишнього середовища на прогрес людства був предметом, близьким серцю мого дорогого покійного чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького", - зазначила вона.

Також читайте про найвідоміших членів королівських сімей, які відмовилися від титулів заради особистого щастя.

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Кейт Міддлтон