Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне
Какой свитер выбрать на осень? Оверсайз по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/josefinehj)
С приближением первых холодов так и хочется приобрести себе новенький свитер. Но покупая новую вещь, не стоит совершать старых ошибок!
Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram рассказала, какая модель свитера осталась в прошлом сезоне.
С приходом похолодания так и хочется найти уютный свитер (фото: instagram.com/josefinehj)
Какой свитер выбрать: модели, которые вышли из моды:
- в обтяжку
- длинные и облегающие
- с рюшами
- с разрезами
- с бисером, стразами или пайетками
- с воротником хомутом
- плоходержащие форму
- с коротким рукавом
- Но! Не все так однозначно, бывают и исключения - к тому же, мода циклична.
Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021
Какой свитер не стоит покупать: примеры луков
-
Обтягивающий свитер - пока не тренд.
- С декором в виде бисера и бусинок, страз и пайеток.
- Длинные и облегающие.
- С коротким рукавом.
- С воротником хомутом.
- С рюшами.
- С разрезами.
- Бесформенные.
Какой свитер выбрать на осень 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)
Раньше стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли: как выглядеть женственнно и сексуально.