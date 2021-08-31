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Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

Новина українською →
Вторник 31 августа 2021 18:01
Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне Какой свитер выбрать на осень? Оверсайз по-прежнему в тренде (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Татьяна Турчаникова

С приближением первых холодов так и хочется приобрести себе новенький свитер. Но покупая новую вещь, не стоит совершать старых ошибок!

Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram рассказала, какая модель свитера осталась в прошлом сезоне.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезонеС приходом похолодания так и хочется найти уютный свитер (фото: instagram.com/josefinehj)

Какой свитер выбрать: модели, которые вышли из моды:

  • в обтяжку
  • длинные и облегающие
  • с рюшами
  • с разрезами
  • с бисером, стразами или пайетками
  • с воротником хомутом
  • плоходержащие форму
  • с коротким рукавом
  • Но! Не все так однозначно, бывают и исключения - к тому же, мода циклична.

Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021

Какой свитер не стоит покупать: примеры луков

  • Обтягивающий свитер - пока не тренд.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • С декором в виде бисера и бусинок, страз и пайеток.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • Длинные и облегающие.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • С коротким рукавом.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • С воротником хомутом.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • С рюшами.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • С разрезами.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

  • Бесформенные.

Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

Какой свитер выбрать на осень 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)

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