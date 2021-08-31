Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
Який светр вибрати на осінь? Оверсайз, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/josefinehj)
З наближенням перших холодів так і хочеться придбати собі новенький светр. Але купуючи нову річ, не варто робити старих помилок!
Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram розповіла, яка модель светра залишилася в минулому сезоні.
З приходом похолодання так і хочеться знайти затишний светр (фото: instagram.com/josefinehj)
Сетр на осінь: моделі, які вийшли з моди:
- в обтяжку
- довгі і облягаючі
- з рюшами
- з розрізами
- з бісером, стразами або паєтками
- з коміром хомутом
- ті, що погано тримають форму
- з коротким рукавом
- Але! Не все так однозначно, бувають і винятки - до того ж, мода циклічна.
Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021
Який светр не варто купувати: приклади луків
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Обтягуючий светр - поки не тренд.
- З декором у вигляді бісеру і намистин, страз і паєток.
- Довгі і облягаючі.
- З коротким рукавом.
- З коміром хомутом.
- З рюшами.
- З розрізами.
- Безформний.
Який светр вибрати на осінь 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)
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