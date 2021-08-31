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Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

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Вівторок 31 серпня 2021 18:01
Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні Який светр вибрати на осінь? Оверсайз, як і раніше, в тренді (фото: instagram.com/josefinehj)
Автор: Тетяна Турчанікова

З наближенням перших холодів так і хочеться придбати собі новенький светр. Але купуючи нову річ, не варто робити старих помилок!

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram розповіла, яка модель светра залишилася в минулому сезоні.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоніЗ приходом похолодання так і хочеться знайти затишний светр (фото: instagram.com/josefinehj)

Сетр на осінь: моделі, які вийшли з моди:

  • в обтяжку
  • довгі і облягаючі
  • з рюшами
  • з розрізами
  • з бісером, стразами або паєтками
  • з коміром хомутом
  • ті, що погано тримають форму
  • з коротким рукавом
  • Але! Не все так однозначно, бувають і винятки - до того ж, мода циклічна.

Цих речей всього сім: стиліст розповіла, без чого не обійтися восени 2021

Який светр не варто купувати: приклади луків

  • Обтягуючий светр - поки не тренд.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • З декором у вигляді бісеру і намистин, страз і паєток.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • Довгі і облягаючі.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • З коротким рукавом.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • З коміром хомутом.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • З рюшами.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • З розрізами.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

  • Безформний.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

Який светр вибрати на осінь 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)

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