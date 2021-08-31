Уже не в моде: стилист показала, какой свитер пора оставить в прошлом сезоне

С приближением первых холодов так и хочется приобрести себе новенький свитер. Но покупая новую вещь, не стоит совершать старых ошибок!
Стилист Татьяна Холодова в своем Instagram рассказала, какая модель свитера осталась в прошлом сезоне.
Этих вещей всего семь: стилист рассказала, без чего не обойтись осенью 2021
Обтягивающий свитер - пока не тренд.
Какой свитер выбрать на осень 2021 (фото: instagram.com/tanya.myname)
Раньше стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли: как выглядеть женственнно и сексуально.