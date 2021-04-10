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Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Автор: Lite

Весна в разгаре, а это значит, что пора доставать юбки. Уже несколько сезонов на пике популярности остается плиссированная юбка. Эта модель добавляет женственность и интересную фактуру в образ, поэтому она стала базовой для многих девушек.

Стилист Анастасия Михайлова рассказала на своей странице в Instagram, как выбрать юбку плиссе для каждого типа фигуры и с чем лучше ее комбинировать.

Кому и как носить юбку плиссе:

Для груши: сочетать с дополнительным слоем в виде жакета, жилета, рубашки навыпуск, обязательно подчеркивать талию внутри комплекта.



Для перевернутого треугольника: юбка отлично дает акцент на бедра, а чтобы не подчеркнуть живот и не прибавить пару кг, лучше всего выбирать широкую складку и тканевый пояс, а не резинку. Наверх лучше надевать что-то более прилегающее и без акцентов.



Для прямоугольника: подойдет юбка с мелкой складкой и резинкой, надевать с более свободным верхом, подчёркивать талию ремнем. На контрасте объёма фигура будет смотреться отлично.



Для яблока: носить такую юбку с удлиненным верхом в расслабленных образах (удлиненное худи, рубашка), дополнять образ кедами, ботинками или лоферами. Чтобы не акцентировать живот, лучше всего подойдут комплекты без принта, юбка с широкой складкой длиной до середины голени.



Для песочных часов: юбка дает акцент на бедра и может визуально превратить фигуру в "грушу", в таком случае лучше носить юбку с доп. слоем или выбирать верх с акцентом на плечи или грудь.


Иллюстративное фото (nstagram.com/mihi_style)

Нюансы:

  • Мелкая складка - увеличивает в объеме
  • Резинка со сборкой на такой юбке - увеличивает талию и подчёркивает живот
  • Гладкая резинка на юбке - увеличивает бедра
  • Широкий тканевый пояс юбки - универсальный вариант
  • Более широкая складка - меньше будет акцентировать живот.

Напомним, стилист назвала главные антитренды весны, которые не стоит носить в этом сезоне.

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