Снова в моде: как выбрать и с чем носить юбку плиссе

Кому и как носить юбку плиссе:

Для груши: сочетать с дополнительным слоем в виде жакета, жилета, рубашки навыпуск, обязательно подчеркивать талию внутри комплекта.





Для перевернутого треугольника: юбка отлично дает акцент на бедра, а чтобы не подчеркнуть живот и не прибавить пару кг, лучше всего выбирать широкую складку и тканевый пояс, а не резинку. Наверх лучше надевать что-то более прилегающее и без акцентов.





Для прямоугольника: подойдет юбка с мелкой складкой и резинкой, надевать с более свободным верхом, подчёркивать талию ремнем. На контрасте объёма фигура будет смотреться отлично.





Для яблока: носить такую юбку с удлиненным верхом в расслабленных образах (удлиненное худи, рубашка), дополнять образ кедами, ботинками или лоферами. Чтобы не акцентировать живот, лучше всего подойдут комплекты без принта, юбка с широкой складкой длиной до середины голени.





Для песочных часов: юбка дает акцент на бедра и может визуально превратить фигуру в "грушу", в таком случае лучше носить юбку с доп. слоем или выбирать верх с акцентом на плечи или грудь.



Иллюстративное фото (nstagram.com/mihi_style)

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