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Модная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цвете

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Среда 16 февраля 2022 19:22
Модная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цвете Ким Кардашьян в образе от Balenciaga (фото: instagram.com/kimkardashian) 
Автор: Ольга Турчаникова

Ким Кардашьян, которая недавно стала лицом Balenciaga, в который раз доказала, что лучшей модели не придумать. Звезда сети активно рекламирует наряды бренда даже в повседневной жизни.

Ранее Ким продемонстрировала блистательный лук на свидании со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном: она надела шубу из серебристой "мишуры" этого бренда и зеркальные ботфорты. А в этот раз бизнесвумен была замечена на прогулке с дочерью и племянницей в новом ярком луке.

Знаменитость выбрала кукольный образ – розовый total look сплошь из дизайнерских вещей превратил ее в модную Барби. Она надела ассиметричную парку с черными замками, а также ботфорты-чулки на высокой шпильке. Под верхней одеждой хорошо просматривался розовый же свитшот. Из аксессуров Ким взяла черные солнцезащитные очки.

Свою старшую дочь Кардашьян одела в таком же стиле. 8-летняя Норт красовалась в розовом бархатном комбинезоне оттенка shocking pink.

Стоит отметить, что розовый – один из любимых как у дизайнера бренда Демны Гвасалия, так и у самой Ким. Звезда обожает верхнюю одежду этого жизнерадостного оттенка, а на красные дорожки и светские события выбирает необычные и порой провокационные костюмы. Предлагаем полюбоваться другими стильными луками звезды, созданными в сотрудничестве с Balenciaga.

Модная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цветеМодная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цветеМодная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цветеМодная Барби: топ-5 лучших образов Ким Кардашьян от Balenciaga в розовом цвете

Ким Кардашьян в Balenciaga (фото: instagram.com/kimkardashian)

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