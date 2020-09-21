Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день

Стилилист представила готовые формулы осенних луков на каждый день

Готовые комплекты одежды на каждый день – это удобный формат, который можно сразу же скомпоновать из деталей гардероба. Особенно легко это сделать, руководствуясь советами профессионального стилиста, который приготовил формулы для создания модных осенних луков. Анна Ивахненко предложила на странице в Instagram топ осенних аутфитов на каждый день.

Готовые формулы образов на осень, которые подойдут для любого случая.



Платье + косуха. Самые стильные варианты с казаками или грубыми ботинками.



Тренч + открытая обувь. Босоножки, шлепанцы или мюли – контраст зимы и лета всегда хочется рассматривать.



Свитер в виде шарфа. На самом деле не новый, но уже полюбившийся прием.



Кожаные брюки со свитером/худи. У кожи очень высокий градус сексуальности, рекомендую понижать трикотажем или спортивным стилем.



Бермуды + высокие сапоги. Можно сделать ноги бесконечными, если выбрать монохромный комплект, и когда сапог заходит под шорты. Также сработает с юбкой миди, но бермуды сейчас - горячий тренд.



Костюм и кеды. Смешение делового стиля и спорта сегодня просто топ.



Куртка-рубашка + юбка. Достаточно грубый мужской элемент одежды рекомендуется комбинировать с юбкой.



Белые джинсы. С чем угодно в холодную пору года всегда повышают градус стиля.

Джинсы + пиджак. Это лучшая формула всегда. С майкой или водолазкой, лодочкой или кроссовками – этот стильный комплект можно адаптировать под любую ситуацию.

Также стилист рассказала, каким пиджакам стоит отдать предпочтение в новом сезоне.

Прямой - базовая модель на все времена. Сочетается с платьем и спортивным костюмом, с лодочкой и кедами, с шопером и клатчем.



Кроп - тренд сезона. Хорош с высокими брюками и юбками.



Приталенный и архитектурный. Женственность возвращается - показывать изгибы фигуры можно и нужно.



Оверсайз. Все еще актуален. Особенно хороша эта модель для создания многослойных образов.



Кейп. Очень элегантная и такая непрактичная вещь. Если есть повод носить такой - будете самой стильной.

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