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Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день

Новина українською → Понедельник 21 сентября 2020 18:39
Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилилист представила готовые формулы осенних луков на каждый день

Готовые комплекты одежды на каждый день – это удобный формат, который можно сразу же скомпоновать из деталей гардероба. Особенно легко это сделать, руководствуясь советами профессионального стилиста, который приготовил формулы для создания модных осенних луков. Анна Ивахненко предложила на странице в Instagram топ осенних аутфитов на каждый день.

Готовые формулы образов на осень, которые подойдут для любого случая.

Платье + косуха. Самые стильные варианты с казаками или грубыми ботинками.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Тренч + открытая обувь. Босоножки, шлепанцы или мюли – контраст зимы и лета всегда хочется рассматривать.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Свитер в виде шарфа. На самом деле не новый, но уже полюбившийся прием.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Кожаные брюки со свитером/худи. У кожи очень высокий градус сексуальности, рекомендую понижать трикотажем или спортивным стилем.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Бермуды + высокие сапоги. Можно сделать ноги бесконечными, если выбрать монохромный комплект, и когда сапог заходит под шорты. Также сработает с юбкой миди, но бермуды сейчас - горячий тренд.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Костюм и кеды. Смешение делового стиля и спорта сегодня просто топ.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Куртка-рубашка + юбка. Достаточно грубый мужской элемент одежды рекомендуется комбинировать с юбкой.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Белые джинсы. С чем угодно в холодную пору года всегда повышают градус стиля.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день

Джинсы + пиджак. Это лучшая формула всегда. С майкой или водолазкой, лодочкой или кроссовками – этот стильный комплект можно адаптировать под любую ситуацию.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день

Также стилист рассказала, каким пиджакам стоит отдать предпочтение в новом сезоне.

Прямой - базовая модель на все времена. Сочетается с платьем и спортивным костюмом, с лодочкой и кедами, с шопером и клатчем.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Кроп - тренд сезона. Хорош с высокими брюками и юбками.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Приталенный и архитектурный. Женственность возвращается - показывать изгибы фигуры можно и нужно.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Оверсайз. Все еще актуален. Особенно хороша эта модель для создания многослойных образов.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день
Кейп. Очень элегантная и такая непрактичная вещь. Если есть повод носить такой - будете самой стильной.

Модная осень: стилист предложила готовые трендовые комплекты на каждый день

Ранее стилист Анна Пономаренко указала на распространенные ошибки в гардеробе.

Кстати, стилис Ксения Господинова научила носить актуальный тренд осени 2020 - кардиган.

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