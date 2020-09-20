Почему я не стильная: самые популярные ошибки в гардеробе

Стилист рассказала, как мы часто сами портим себе образ

Девушки нередко вроде бы понимают, что выглядят не очень стильно, но не могут понять, почему. Разобраться в этом вопросе, а также иначе взглянуть на содержимое шкафа и свой подход к созданию образов решила стилист Анна Пономаренко.

На своей странице в Instagram модный эксперт перечислила самые популярные ошибки в гардеробе, которых нужно избегать.

Низкое качество вещей: одежда из популярных магазинов вроде Bershka, Pull&Bear, Terranova и им подобных не рассчитана на долгую носку, а потому они быстро теряют форму, нитки распускаются и они становятся больше похожи на тряпки. Такая одежда способна испортить любой образ и производит именно такое впечатление.

Устаревший фасон: платья и блузки, которые вы носили 10-15 лет назад, как правило, выглядят грустно в современном контексте. Стиль - это персональное прочтение современных тенденций. Вещи, соответственно, также должны быть современными.

Устаревшие комбинации: рубашечка и брючки, платье и жакет от одного костюма только так, как продали в магазине и т. д. Стиль это также умение интересно надевать обычные вещи, добавлять аксессуары и детали.

Неуместные вещи: платье в офис с неожиданным вырезом, блузка с чёрным кружевом для рабочих встреч и т. п. Понятие уместности на наших просторах очень расплывчато, стоит только посмотреть, в чём депутаты ходят в Раду. Тем не менее, понимать, какие вещи где лучше выглядят, нужно.

Псевдоженственные вещи: это моя "любимая" категория. В неё попадают платья-футляры с обильной фурнитурой, кружевное безумие, юбки в пол образца 2012 года и т. п. В 99% случаев они выглядят не соблазнительно, а отчаянно.

⠀Иллюстративное фото (instagram.com/annponka_stylist)

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