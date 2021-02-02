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Модная всегда: Ирина Шейк отправилась на прогулку в трендовом пуховике и ботинках

Автор: Lite

Ирина Шейк нечасто радует фото из обычной жизни - модель делится обычно только рекламными кампейнами. И вот - сюрприз для подписчиков. Девушка в компании подруги отправилась на улицы Нью-Йорка: насладиться кофе и сделать веселую фотосессию на снегу. А после показала все деталях.

Ирина на прогулке (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина для прогулки выбрала беспроигрышный вариант: белоснежный объемный пуховик, брюки свободного кроя в спортивном стиле, а также белые ботинки Dr.Martens. Завершили ее образ черная шапка, а также сумочка с черно-белым принтом "под зебру". Выглядела Ирина стильно и очаровательно. В сториз модель добавила фото, на котором показала образ целиком.

"Потрясающая женщина", "Ирина, супер", "Лучшая", "Я люблю тебя", "Ты просто невероятно милая", "Забавно", "Королева", "Милашка", "Кто-нибудь знает, какая фирма куртки на Ирине?", - пишут звезде фолловеры, которые всегда готовы с интересом комментировать любой пост знаменитости.

К слову, эта куртка еще в самом начале зимы свела с ума поклонников модели. Белоснежный укороченный пуховик, который так к лицу Шейк, захотели все.

Ранее мы писали, какие отношения сейчас у Ирины и ее бывшего возлюбленного Брэдли Купера.

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