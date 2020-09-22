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Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 17:33
Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020 Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эти актуальные тенденции можно использовать при создании стильного лука

С приходом осени многие модницы обновляют свой гардероб, добавляя туда предметы из последних тенденций. Стилист Анна Пономаренко перечислила на своей страничке в Instagram те тренды осени и зимы 2020, которые легко использовать в обычной жизни, интересные и яркие.

Они сделают образы стильными и не превратят в жертву моды.

Что носить осенью 2020:

  • Бахрома. На юбках, брюках, пальто, куртках, обуви и везде, где вам захочется. Может быть в стиле этно или джаза 20-х, зависит от материала. Но в любом случае придает дерзкую и свободную нотку в образы;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • мелкая клетка. Классический принт, идеальный для холодного времени года, уютный и стильный. Присмотритесь, возможно его не хватает в вашем гардеробе;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • кожа в любых цветах и вещах. Самые модные - кожаные пальто в стиле "Матрицы". Вариант попроще - брюки или шорты;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • стёганные вещи - очень уютные и необычно выглядят. Используйте это свойство в свою пользу и выбирайте стеганую юбку или пальто;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • неоромантика - мой фаворит в этом сезоне. Объёмные рукава, платья бэби-долл, воротнички, викторианское кружево. Это очень женственно;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • кейпы. Обожаю этот элемент одежды. Не самые практичные, зато эффектные. Если вы не часто ездите в транспорте - ваш вариант;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • шубка чебурашки. Мода на эко-шубы продолжает развиваться, поэтому эти милые пальто можно смело покупать;

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

  • жокейская тема. Высокие сапоги, аллюзия на седла и костюмы наездников - все это вернулось в моду;
  • вязаные вещи. Необычные формы и фактуры делают этот уютный осенний тренд очень привлекательным. Мой фаворит - жилеты и вязаные поло;
  • костюмы. Они все ещё с нами. Самые модные - с юбками и бермудами.

Модницам на заметку: яркие и интересные тренды осень-зима 2020

Иллюстративное фото (instagram.com/annponka_stylist)

Ранее стилист Анна Пономаренко указала на распространенные ошибки в гардеробе.

Кстати, стилис Ксения Господинова научила носить актуальный тренд осени 2020 - кардиган.

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