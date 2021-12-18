UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Модные секреты: стилист научила правильно носить колготки зимой

Автор: Марина Настевич

С наступлением холодов нам пришлось забыть не только о коротких юбках и легких платьях, но и о тонких полупрозрачных колготках. Впрочем, это вовсе не значит, что пора убрать их из своего гардероба.

Стилист Ванда рассказала в Instagram, как правильно выбрать и встроить колготки в свой образ зимой.

Основные правила, которые облегчат выбор при покупке:

  • выбираем матовые варианты без вкраплений, люрекса и плотной фактуры (например, вязаных кос).

  • под тёмные подолы носим чёрные колготки, под светлые - коричневые (не бежевые, не серые и не белые).

  • при этом под белый подол - черные отлично.
  • согреть способны колготки от 60 ден, в составе должна быть шерсть или кашемир.

Как носить колготки зимой:

Многие бренды выпустили термоколготки и термолеггинсы (belle you, oysho, uniqlo, например). Отличный вариант для зимы: к термолеггинсам можно добавить тёплый носок и надеть их под платье.



Цветные колготки сочетают как полноценный элемент в образе. Если не знаете, подойдет ли цвет к образу - продублируйте цветом колготок подол юбки (платья) или обуви (но не выбирайте белые колготки - примерно никогда после детского сада).



Если юбка до колена или только немного ниже колена, есть большой риск цветными колготками "нарубить" ногу на три части. Цвет подола, цвет колготок, цвет обуви. В этом случае точно дублируйте цвет хотя бы в 2-х элементах. Колготки-юбка или колготки-ботинки одинакового цвета (хотя бы примерно).

Иллюстративное фото (instagram.com/vanda.style)

Напомним, ранее стилист показала, как носить главный цвет 2022 года Very Peri.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды