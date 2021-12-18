RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Модні секрети: стиліст навчила правильно носити колготки взимку

Автор: Марина Настевич

З настанням холодів нам довелося забути не тільки про короткі спідниці і легкі сукні, але і про тонкі напівпрозорі колготки. Втім, це зовсім не означає, що пора прибрати їх зі свого гардеробу.

Стиліст Ванда розповіла в Instagram, як правильно вибрати і вбудувати колготки в свій образ взимку.

Основні правила, які полегшать вибір при покупці:

  • вибираємо матові варіанти без вкраплень, люрексу і щільної фактури (наприклад, в'язаних кіс).

  • під темні подоли носимо чорні колготки, під світлі - коричневі (не бежеві, не сірі і не білі).

  • при цьому під білий поділ - чорні відмінно.
  • зігріти здатні колготки від 60 ден, в складі повинна бути шерсть або кашемір.

Як носити колготки взимку:

Багато брендів випустили термоколготки і термолеггінси (belle you, oysho, uniqlo, наприклад). Відмінний варіант для зими: до термолегінсів можна додати теплий носок і надіти їх під плаття.



Кольорові колготки поєднують як повноцінний елемент в образі. Якщо не знаєте, чи підійде колір до образу - продублюйте кольором колготок поділ спідниці (сукні) або взуття (але не вибирайте білі колготки - приблизно ніколи після дитячого садка).



Якщо спідниця до коліна або тільки трохи нижче коліна, є великий ризик кольоровими колготками "нарубати" ногу на три частини. Колір подолу, колір колготок, колір взуття. В цьому випадку точно дублюйте колір хоча б в 2-х елементах. Колготки-Спідниця або колготки-черевики однакового кольору (хоча б приблизно).

Ілюстративне фото (instagram.com/vanda.style)

Нагадаємо, раніше стиліст показала, як носити головний колір 2022 року Very Peri.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди