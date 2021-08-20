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Модний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життя

Новость на русском →
США, П'ятниця 20 серпня 2021 17:33
Модний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життя Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Днями знаменита британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі повідомила радісну новину - вони з голлівудським актором Джейсоном Стетхемом чекають другу дитину. А заодно показала, які образи варто підготувати для майбутньої осені.

Цю інформацію ікона стилю повідомила оригінальним чином у своєму блозі Instagram.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі зробила звичну всім шанувальникам добірку образів в різних вбраннях. Вона запостила цілих 10 луків, де представила найвигідніші поєднання. Як завжди, в її аутфітах переважають приглушені відтінки, чорний і білий. Роузі пропонує до огляду комбінації широких штанів з білизняними топами, сорочки-оверсайз замість піджака, а також варіанти жіночних суконь: чорне з руквами-ліхтариками, сукню-сорочку і білу трикотажну, яка облягає фігуру по всій довжині. Надихаємося!

Модний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життя

Модний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життя

Модний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життяМодний гід на осінь: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє 10 образів на всі випадки життя

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала нові образи (фото: instagram.com/rosiehw)

За допомогою останнього варіанту супермодель і кохана жінка Джейсона Стетхема і повідомила всім новину про свою вагітність. На цьому знімку, який вона опублікувала останнім у своїй галереї, вона демонструє вже помітно кругленький животик. "Та-дам! Раунд 2", - написала 34-річна знаменитість.

Нагадаємо, в родині вже підростає хлопчик Джек Оскар, якому виповнилося цього року 4. Роузі досі намагається тримати малюка подалі від уваги преси і не публікує його портретні фото. Про те, як виглядає хлопчик, фанати знають завдяки знімкам папараці.

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Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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