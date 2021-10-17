Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому

Шапки мне не идут - одна из самых популярных фраз, которую можно услышать с приходом осени. Но сегодня поговорим не о том, как победить этот стереотип, а о том, к чему может привести подобное заблуждение. Бывает, что девушки, считая, что шапки им не идут, пытаются найти что-нибудь эдакое… и здравствуй, модный провал!

Чтобы ваша тяга к эксперименту не закончилась промахом, "Школа IQ стиля" поделилась в Instagram списком из пяти антитрендов среди шапок.

Какие шапки не нужно выбирать:

1. Шапка со стразами.

Услышав в свой адрес комплимент “блестящая женщина”, проверьте, нет ли на вашей шапке такого сверкающего великолепия. Оставьте перья и стразы для сценических костюмов Филиппа Киркорова.





2. Шапка с ушками.

— Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?

— Это чтобы лучше тебя слышать, внученька!

— Ну тогда слушай, бабушка: твоя шапка просто из ряда вон!

Конец сказки.



Нет, это не мило, не иронично и не молодит.





3. Шапка из вязаного меха

Кто придумал носить на голове эти капкейки - непонятно.





4. Шапка с меховым помпоном

Сшит колпак не по-колпаковски, надо недоколпакованный колпак...снабдить огромным песцовым помпоном и выдавать за модную шапку. Нет, не вариант, если вам больше 10 лет.





5. Меховая ушанка

Аутентично будет смотреться только в экстремальных температурных условиях “замёрзнуть или выжить”. Но в таких обстоятельствах уже и в целом не до образа. Под городским снегом, в любимом пуховике, да ещё и в такой шапке, вы будете выглядеть как дядя Фёдор из Простоквашино.

Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)

Если вы думаете, что на этом список неудачных моделей закончен - к сожалению, нет. Это только верхушка антитрендового айсберга.



Но есть и хорошая новость - ШАПКИ ВАМ ИДУТ, нужно просто знать, как их выбирать с учетом внешности, черт лица и других особенностей.