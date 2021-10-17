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Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому

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Воскресенье 17 октября 2021 13:17
Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Шапки мне не идут - одна из самых популярных фраз, которую можно услышать с приходом осени. Но сегодня поговорим не о том, как победить этот стереотип, а о том, к чему может привести подобное заблуждение. Бывает, что девушки, считая, что шапки им не идут, пытаются найти что-нибудь эдакое… и здравствуй, модный провал!

Чтобы ваша тяга к эксперименту не закончилась промахом, "Школа IQ стиля" поделилась в Instagram списком из пяти антитрендов среди шапок.

Какие шапки не нужно выбирать:

1. Шапка со стразами.

Услышав в свой адрес комплимент “блестящая женщина”, проверьте, нет ли на вашей шапке такого сверкающего великолепия. Оставьте перья и стразы для сценических костюмов Филиппа Киркорова.

Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому

2. Шапка с ушками.

— Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?
— Это чтобы лучше тебя слышать, внученька!
— Ну тогда слушай, бабушка: твоя шапка просто из ряда вон!
Конец сказки.

Нет, это не мило, не иронично и не молодит.

Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому

3. Шапка из вязаного меха

Кто придумал носить на голове эти капкейки - непонятно.

Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому

4. Шапка с меховым помпоном

Сшит колпак не по-колпаковски, надо недоколпакованный колпак...снабдить огромным песцовым помпоном и выдавать за модную шапку. Нет, не вариант, если вам больше 10 лет.

Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никому

5. Меховая ушанка

Аутентично будет смотреться только в экстремальных температурных условиях “замёрзнуть или выжить”. Но в таких обстоятельствах уже и в целом не до образа. Под городским снегом, в любимом пуховике, да ещё и в такой шапке, вы будете выглядеть как дядя Фёдор из Простоквашино.

Модный провал: топ-5 шапок, которые не стоит покупать никомуИллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)

Если вы думаете, что на этом список неудачных моделей закончен - к сожалению, нет. Это только верхушка антитрендового айсберга.

Но есть и хорошая новость - ШАПКИ ВАМ ИДУТ, нужно просто знать, как их выбирать с учетом внешности, черт лица и других особенностей.

Напомним, ранее стилист поделилась лайфхаками, как выглядеть более женственно и утонченно.

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