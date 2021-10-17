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Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому

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Неділя 17 жовтня 2021 13:17
Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Шапки мені не йдуть - одна з найпопулярніших фраз, яку можна почути з приходом осені. Але сьогодні поговоримо не про те, як перемогти цей стереотип, а про те, до чого може привести подібна омана. Буває, що дівчата, вважаючи, що шапки їм не йдуть, намагаються знайти що-небудь таке... і здрастуй, модний провал!

Щоб ваша тяга до експерименту не закінчилася промахом, "Школа IQ стилю" поділилася в Instagram списком з п'яти антитрендів серед шапок.

Які шапки не потрібно вибирати:

1. Шапка зі стразами.

Почувши на свою адресу комплімент "блискуча жінка", перевірте, чи немає на вашій шапці такої блискучої пишноти. Залиште пір'я і стрази для сценічних костюмів Філіпа Кіркорова.

Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому

2. Шапка з вушками.

- Бабуся, а чому у тебе такі великі вуха?
- Це щоб краще тебе чути, внученька!
- Ну тоді слухай, бабуся: твоя шапка просто з ряду геть!
Кінець казки.

Ні, це не мило, не іронічно і не молодить.

Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому

3. Шапка з в'язаного хутра

Хто придумав носити на голові ці капкейки - незрозуміло.

Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому

4. Шапка з хутряним помпоном

Зшитий ковпак не по-колпаковски, треба недоколпакований ковпак...забезпечити величезним песцевим помпоном і видавати за модну шапку. Ні, не варіант, якщо вам більше 10 років.

Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому

5. Хутряна вушанка

Автентично буде виглядати тільки в екстремальних температурних умовах "замерзнути або вижити". Але в таких обставинах вже і в цілому не до образу. Під міським снігом, в улюбленому пуховику, та ще й в такій шапці, ви будете виглядати як дядько Федір з Простоквашино.

Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікомуІлюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)

Якщо ви думаєте, що на цьому список невдалих моделей закінчений - на жаль, ні. Це тільки верхівка антитрендового айсберга.

Але є і хороша новина - шапки вам йдуть, потрібно просто знати, як їх вибирати з урахуванням зовнішності, рис обличчя та інших особливостей.

Нагадаємо, раніше стиліст поділилася лайфхаками, як виглядати більш жіночно і витончено.

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