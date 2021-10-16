ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

Новина українською →
Суббота 16 октября 2021 08:36
Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Высокие темпы жизни и суета большого города привели к тому, что многие представительницы прекрасного пола утратили стремление одеваться женственно. Но все же такое желание иногда посещает, или просто с возрастом хочется выглядеть женственно и элегантно.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram советами, как составить гардероб, чтобы он был более женственным и изящным.

Как составить женственный гардероб:

Во-первых, нежная цветовая гамма: это голубые, розовые, сиреневые, молочные, белые, бежевые цвета.

Во-вторых: женственные фасоны вещей. Это юбки, платья, блузки а-силуэта, или те, которые подчеркивают вашу фигуру и утончённость.

Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилистаКак выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

В-третьих: фактуры тканей, выбирайте одежду из летящих тканей, банты, рюши, гипюр, кружево, шёлк.

Также нежные принты помогут вам создать женственный образ.

Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилистаКак выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

Дополняйте ваши образы украшениями в минималистичном стиле или в романтичном.

И ещё немаловажный фактор, это ваша личная подача женственности.
Можно надеть элегантный образ, но если девушка ходит со сгорбленной спиной, переваливаясь с одной ноги на другую и с тяжёлой походкой, никакая одежда ей не поможет. Поэтому все должно работать вкупе.

В подборке образов можно вдохновиться как на офисный стиль, так и на повседневные луки.

Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилистаКак выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилистаИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, ранее стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украинцев ждет дождливый уик-энд с комфортной температурой, но затем погода изменится
Украинцев ждет дождливый уик-энд с комфортной температурой, но затем погода изменится