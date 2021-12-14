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Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

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Вторник 14 декабря 2021 18:01
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы Модно или нет? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вот, иногда нарядишься в самые трендовые вещи, но... не нравишься себе в зеркале и вообще чувствуешь себя неуверенно, бывает? Этой зимой дизайнеры популяризировали много вещей, которые подойдут далеко не всем и могут просто-напросто испортить своей хозяйке и настроение, и лук.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram выделила 5 трендов, к которым, прежде чем выбрать их для своего наряда, стоит внимательно присмотреться, а затем задать себе вопрос: "Мне идет?".

  • Капор / балаклава - кто-то однозначно оценит данный тренд и внедрит его в свой гардероб, но смотрите на себя честным взглядом, вас он украшает? Тогда берите!

Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

  • Дутики - вся эта тема с ugly shoes - не история для каждого. Хорошо, что есть прекрасная альтернатива в виде ботинок на шнуровке, изящных ботильонов или сапог-труб.

Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

  • Жилет на голое тело - присутствует буквально в каждом кампейне масс-маркета. Очень спорная позиция, если за окном -15, а то и выше. Все-таки такая комбинация рассчитана на европейскую теплую зиму.

Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

  • Длинные цветные перчатки - как не крути, ассоциация с хозяйственными напрашивается сама собой. Пока не увидела ни одного стилиста / блогера, кому удалось собрать с ними отличный комплект!

Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

  • Обувь до середины икры - для тех, кто не боится бросать вызов и искажать пропорции фигуры. Настоятельно не рекомендую такую обувь барышням с раскаченными икрами.

Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

С трендами нужно быть поаккуратнее (фото: instagram.com/faila_spb)

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