Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы

Вот, иногда нарядишься в самые трендовые вещи, но... не нравишься себе в зеркале и вообще чувствуешь себя неуверенно, бывает? Этой зимой дизайнеры популяризировали много вещей, которые подойдут далеко не всем и могут просто-напросто испортить своей хозяйке и настроение, и лук.