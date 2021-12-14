Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими
Модно чи ні? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Ось, іноді вберешся в трендові речі, але... не подобаєшся собі в дзеркалі і взагалі відчуваєш себе невпевнено, буває? Цієї зими дизайнери популяризували багато речей, які підійдуть далеко не всім і можуть просто-напросто зіпсувати своїй господині і настрій, і лук.
Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram виділила 5 трендів, до яких, перш ніж вибрати їх для свого вбрання, варто уважно придивитися, а потім задати собі питання: "Мені точно пасує?".
- Капор / балаклава - хтось однозначно оцінить даний тренд і впровадить його в свій гардероб, але дивіться на себе чесним поглядом, вас він прикрашає? Тоді беріть!
- Дутик - вся ця тема з ugly shoes - не історія для кожного. Добре, що є прекрасна альтернатива у вигляді черевиків на шнурівці, витончених ботильйонів або чобіт-труб.
- Жилет на голе тіло - присутній буквально в кожному кампейні мас-маркету. Дуже спірна позиція, якщо за вікном -15, а то і вище. Все-таки ця комбінація розрахована на європейську теплу зиму.
- Довгі кольорові рукавички - як не крути, асоціація з господарськими напрошується сама собою. Поки не побачила жодного стиліста / блогера, кому вдалося зібрати з ними відмінний комплект!
- Взуття до середини ікри - для тих, хто не боїться кидати виклик і спотворювати пропорції фігури. Настійно не рекомендую таке взуття панночкам з розгойданими литками.
З трендами потрібно бути акуратнішими (фото: instagram.com/faila_spb)
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