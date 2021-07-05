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Море образов из 6 вещей: Андре Тан назвал главную одежду для базового гардероба

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 18:07
Море образов из 6 вещей: Андре Тан назвал главную одежду для базового гардероба Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Татьяна Турчаникова

Летняя погода требует особого гардероба: одежды, в которой не жарко. Но вот какой наряд выбрать, чтобы он был еще и стильным?

Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Дизайнер заверил, что собрать базовый летний гардероб не так сложно, как кажется на первый взгляд. На самом деле, он может состоять всего из шести вещей.

Простые и актуальные вещи на лето 2021

Платье. Миди или макси - оба размера универсальные и подходят практически любой фигуре.

Море образов из 6 вещей: Андре Тан назвал главную одежду для базового гардеробаШорты. В этом сезоне обратите внимание на модели с завышенной талией.

Футболка. Тут все просто: базовая футболка должна быть белого, черного и пастельного оттенка.

Море образов из 6 вещей: Андре Тан назвал главную одежду для базового гардеробаБрюки. В этом сезоне выбирайте самые разнообразные модели, от кюлотов до "труб".

Море образов из 6 вещей: Андре Тан назвал главную одежду для базового гардероба

Рубашка изо льна незаменима летом - и будет служить не один сезон.

Море образов из 6 вещей: Андре Тан назвал главную одежду для базового гардероба

Топ вещей для базового гардероба лета (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Комбинезон. Будет незаменимым для города, выбирайте приталенную модель из натуральной ткани.

Цельный образ и легкость: Андре Тан показал топ комбинезонов на жаркое лето

Если в гардеробе имеется хотя бы по одной единице из вышеперечисленных вещей, то его можно считать собранным на все 100%. Правда, нужно еще добавить обувь и сумку.

С любой из этих вещей можно создать буквально море образов, просто дополнив ее уже существующей одеждой из шкафа. Таким образом, крутые луки на лето - гарантированы.

Раньше Андре Тан показал, как носить белую рубашку летом 2021.

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