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Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардероба

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Понеділок 05 липня 2021 18:07
Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардероба Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літня погода вимагає особливого гардеробу: одягу, в якій не жарко. Але ось який наряд вибрати, щоб він був ще й стильним?

Про це у своєму Instagram розповів український дизайнер Андре Тан.

Дизайнер запевнив, що зібрати базовий літній гардероб не так складно, як здається на перший погляд. Насправді, він може складатися всього з шести речей.

Прості та актуальні речі на літо 2021

Плаття. Міді або максі - обидва розміри універсальні і підходять практично будь-якій фігурі.

Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардеробаШорти. У цьому сезоні зверніть увагу на моделі із завищеною талією.

Футболка. Тут все просто: базова футболка повинна бути білого, чорного і пастельного відтінку.

Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардеробаБрюки. У цьому сезоні вибирайте найрізноманітніші моделі, від кюлотів до "труб".

Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардероба

Сорочка з льону незамінна влітку - і буде служити не один сезон.

Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардероба

Топ речей для базового гардероба літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Комбінезон. Буде незамінним для міста, вибирайте приталену модель з натуральної тканини.

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Якщо в гардеробі є хоча б по одній одиниці з перерахованих вище речей, то його можна вважати зібраним на всі 100%. Правда, потрібно ще додати взуття і сумку.

З будь-якої з цих речей можна створити практично море образів, просто доповнивши її вже існуючою одягом з шафи. Таким чином, круті луки на літо - гарантовані.

Раніше Андре Тан показав, як носити білу сорочку влітку 2021.

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