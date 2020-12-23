Моя страсть: "Мисс Украина" назвала главные аксессуары и акценты зимы 2020/2021

Победительница главного национального конкурса красоты "Мисс Украина" 2018 Вероника Дидусенко рассказала о трендовых акцентах и аксессуарах в сезоне зима 2020/2021 года.

Красотка советует делать яркие акценты и ставить на нестандартные аксессуары, которые одновременно цепляют глаз и не дают замерзнуть.

"Зимой я рекомендую яркие акценты и аксессуары. Объемные пуховики - моя страсть. Каждый сезон я покупаю новый, ведь в них так приятно "утонуть" в холодный день. Кстати, сейчас одним из микротрендов направления могу назвать дутые аксессуары: шарфы, как вторые пуховики, дутые косынки и стеганые ушанки. Все эти вещи не просто выглядят необычно и цепляют внимание, но еще удобны и не дадут вам замерзнуть", - рассказывает девушка.

"Мисс Украина" Вероника Дидусенко

А чтобы не прогадать с сочетанием цветов, выберите монохромный лук. Это сейчас в тренде.

"Для того чтобы правильно и красиво сочетать верхнюю одежду и зимние аксессуары - прекрасны монохромные луки. Очень приятно, когда в составе шапки, шарфа или перчаток присутствуют шерсть и кашемир. Выберите модели, которые вам подходят. Сейчас огромное разнообразие аксессуаров на любой вкус", - добавила Вероника.

А вот обувь должна быть удобной и просторной. Отдайте предпочтение грубым ботинкам, а если холодно - всегда на выручку придут меховые стельки.

Вероника Дидусенко

Отметим, что Вероника Дидусенко - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина" 2018 и активистка в области защиты прав женщин.

С 2018 года Вероника ведет международную кампанию #righttobeamother ("право быть матерью"), цель которой - заставить крупнейшие в мире конкурсы красоты пересмотреть свои правила, что запрещают матерям, замужним и разведенным женщинам участвовать.

В рамках социальной программы "Young Einsteins" Вероника недавно встретилась с детьми из неполных и многодетных семей. Идея программы - помочь детям из малообеспеченных и неблагополучных семей выявить таланты, в частности, к математике, и в дальнейшем способствовать развитию.

Вероника приехала на встречу с детьми Белоцерковской городской общественной организации "Сообщество неполных и многодетных семей "Ластівонька", которую курирует уже более двух лет. Девушка старается как можно чаще навещать подопечных и реализовывать их потребности связанные с образованием, также дарит развивающие мышление и логику игры.

Вероника Дидусенко с детьми

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